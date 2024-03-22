Вашкевич (Ивашкевич) Каэтан Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич (Ивашкевич) Каэтан Иосифов

Место рождения

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд

Дата рождения

03.08.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1849

Отец: Вашкевич-Гулис Иосиф Янков

Мать: Вашкевич Агата Иванова

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Крещение
07.08.1849
Гайна, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вашкевич Степан Каэтанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Вашкевич Константин Каетанович

Мать ребёнка: не указана

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Ивашкевич Петр Кайтанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1882 и 1886

Сын: Вашкевич Виктор Каэтанович

Мать ребёнка: не указана

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Кайтановна

Мать ребёнка: не указана

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1895

Сын: Вашкевич Антон Кайтанович

Мать ребёнка: не указана

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашкевич Иосиф Кайтанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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