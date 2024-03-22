Вашкевич (Ивашкевич) Каэтан Иосифов
Место рождения
Дата рождения03.08.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1849
Отец: Вашкевич-Гулис Иосиф Янков
Мать: Вашкевич Агата Иванова
Крещение
07.08.1849
Гайна, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1869
Сын: Вашкевич Степан Каэтанович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Вашкевич Константин Каетанович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ивашкевич Петр Кайтанович
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1886
Сын: Вашкевич Виктор Каэтанович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Кайтановна
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1895
Сын: Вашкевич Антон Кайтанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вашкевич Иосиф Кайтанович
Работа или профессия
Неизвестно