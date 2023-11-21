Дмитриев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Дмитриева) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Дмитриева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дмитриева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Раиса