Голутвина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Голутвин Григорий Никитин
Отец ребёнка: Голутвин Никита Тимофеев
Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Голутвина Акулина Никитина
Отец ребёнка: Голутвин Никита Тимофеев
Смерть
Неизвестно