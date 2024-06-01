Голутвина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голутвина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голутвин Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Голутвин Григорий Никитин

Отец ребёнка: Голутвин Никита Тимофеев

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Голутвина Акулина Никитина

Отец ребёнка: Голутвин Никита Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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