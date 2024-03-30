Верюжская Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верюжская Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гуляева Александра Алексеева

Отец ребёнка: Верюжский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Верюжский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Верюжский Алексей Петрович

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верюжский Иннокентий Алексеевич

Отец ребёнка: Верюжский Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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