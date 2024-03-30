Верюжская Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гуляева Александра Алексеева
Отец ребёнка: Верюжский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Верюжский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Верюжский Алексей Петрович
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верюжский Иннокентий Алексеевич
Отец ребёнка: Верюжский Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно