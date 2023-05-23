Игнатьев Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.2007
Сын: Игнатьев Игорь Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.2017
Дочь: Игнатьева Вероника Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности