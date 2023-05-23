Игнатьев Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.08.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.2007

Сын: Игнатьев Игорь Михайлович

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Рождение ребёнка
30.03.2017

Дочь: Игнатьева Вероника Михайловна

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