Маюров Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения15.09.1808 ст.
Дата смертиОколо 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1808 ст.
Отец: Маюров Иван Ефимович
Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1808 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 430, Лист 6об. Ревизская сказка деревни Фадюшина 1811 год // Башархив Фон... Показать все
Крещение
15.09.1808 ст.
Восприемники: Василий Фадюшин, племянница его Домна. Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1808 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 430, Лист 6об.
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Акулина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Смерть
Около 1836
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.