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Маюров Никита Иванович

Место рождения

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

15.09.1808 ст.

Дата смерти

Около 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1808 ст.

Отец: Маюров Иван Ефимович

Мать: Маюрова Степанида Федоровна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1808 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 430, Лист 6об. Ревизская сказка деревни Фадюшина 1811 год // Башархив Фон... Показать все
Крещение
15.09.1808 ст.
Восприемники: Василий Фадюшин, племянница его Домна. Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1808 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 430, Лист 6об.
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Акулина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист
Смерть
Около 1836
Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.

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