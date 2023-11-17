Галкина Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Галкина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Галкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Галкина Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Галкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Галкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Федор Осипович

Смерть
Неизвестно
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