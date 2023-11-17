Галкина Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Галкина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Галкина Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Галкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Галкин Федор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно