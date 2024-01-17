Пестерева (Петрова) Анна Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерева (Петрова) Анна Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Лавинской деревни поселенцев
Бракосочетание
24.05.1865 ст.

Муж: Пестерев Никифор Иванович

ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1330 Изображение №: 40 Запись № 25 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248822129&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно

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