Пестерева (Петрова) Анна Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Лавинской деревни поселенцев
Бракосочетание
24.05.1865 ст.
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1330 Изображение №: 40 Запись № 25 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248822129&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно