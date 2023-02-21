Писклова (Ханина) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писклова (Ханина) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Ханин Борис Емельянович

Мать: Ханина Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Писклов Филипп Фокич

Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фокична

Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Фокична

Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Фокична

Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писклова Христина Фокична

Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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