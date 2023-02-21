Писклова (Ханина) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Ханин Борис Емельянович
Мать: Ханина Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Писклов Филипп Фокич
Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фокична
Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Фокична
Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Фокична
Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писклова Христина Фокична
Отец ребёнка: Писклов Фока Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно