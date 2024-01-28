Мамонов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.?
Сын: Мамонов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
18.08.?
Сын: Мамонов Николай Валерьевич
Мать ребёнка: Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно