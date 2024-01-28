Мамонов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.?

Сын: Мамонов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
18.08.?

Сын: Мамонов Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна

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