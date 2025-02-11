Goertzen Heinrich Tobias
мужской, родился 01.11.1815, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
умер 25.11.1874, Duluth, Minnesota, USA
МатьGoertzen (Martens) Maria Aron30.08.1790 г.р.
ОтецGoertzen Tobias Heinrich06.04.1786 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Goertzen Heinrich
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Сын: Goertzen Tobias Heinrich F
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Дочь: (Goertzen) Helena H F
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Сын: Goertzen Jacob
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Дочь: (Goertzen) Maria
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Сын: Goertzen Abram H F
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Дочь: Wiens (Goertzen) Katharina
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Дочь: (Goertzen) Anna
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Дочь: Penner (Goertzen) Sara H F
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth
Сын: Goertzen Johan
Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth