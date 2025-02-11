Goertzen Heinrich Tobias 01.11.1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Goertzen Heinrich Tobias

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.11.1815, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

умер 25.11.1874, Duluth, Minnesota, USA

Мать
Goertzen (Martens) Maria Aron30.08.1790 г.р.
Отец
Goertzen Tobias Heinrich06.04.1786 г.р.
Супруги
Goertzen (Funk) Helena Elisabeth15.03.1816 г.р.
Дети
Goertzen Heinrich11.07.1836 г.р.
Goertzen Tobias Heinrich F06.04.1838 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1815

Отец: Goertzen Tobias Heinrich

Мать: Goertzen (Martens) Maria Aron

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Бракосочетание
08.08.1835

Жена: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание с: Heinrich GOERTZEN

Рождение ребёнка
11.07.1836

Сын: Goertzen Heinrich

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
06.04.1838

Сын: Goertzen Tobias Heinrich F

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
14.08.1839

Дочь: (Goertzen) Helena H F

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
02.08.1841

Сын: Goertzen Jacob

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
07.02.1846

Дочь: (Goertzen) Maria

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
02.01.1849

Сын: Goertzen Abram H F

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
25.02.1852

Дочь: Wiens (Goertzen) Katharina

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
19.12.1853

Сын: Goertzen Franz Heinrich

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Рождение ребёнка
22.08.1856

Дочь: (Goertzen) Anna

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Рождение ребёнка
10.12.1859

Дочь: Penner (Goertzen) Sara H F

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
22.11.1864

Сын: Goertzen Johan

Мать ребёнка: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Иммиграция
27.07.1874
Manitoba, Canada

Arrival of Ship: PERUVIAN

Смерть
25.11.1874
Duluth, Minnesota, USA

Похороны
Неизвестно
Duluth, Minnesota, USA

Мы используем куки для улучшения работы сайта.