Голотин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голотин Иван Кузьмич
Мать: Голотина Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1957
Дочь: Фоменко (Голотина) Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Голотина (Козловская) Людмила Борисовна
Смерть
03.01.2004
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край