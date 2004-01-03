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Голотин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голотин Иван Кузьмич

Мать: Голотина Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голотина (Козловская) Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
01.06.1957

Дочь: Фоменко (Голотина) Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Голотина (Козловская) Людмила Борисовна

Смерть
03.01.2004
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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