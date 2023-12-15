Молчан Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчан Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчан Константин Андреевич

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молчан) Дуня Андреевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молчан) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
Неизвестно

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