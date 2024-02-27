Судаков Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаков Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2005

Дочь: Судакова София Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.2007

Сын: Судаков Денис Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.2016

Сын: Судаков Евгений Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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