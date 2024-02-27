Судаков Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2005
Дочь: Судакова София Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.2016
Сын: Судаков Евгений Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности