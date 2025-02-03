(Филиппова) Татьяна
Место рожденияЧита
Дата рождения24.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985
Отец: Филиппов Сергей
Мать: (Швецова) Марина
Чита
Развод
Неизвестно
Муж: Данилов Андрей
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргин Виталий
Развод
Неизвестно
Муж: Каргин Виталий
Рождение ребёнка
18.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каргин Виталий
Чита
Бракосочетание
17.10.2018
Муж: Данилов Андрей