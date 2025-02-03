(Филиппова) Татьяна 24.12.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Филиппова) Татьяна

Место рождения

Чита

Дата рождения

24.12.1985

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1980 г.р.
1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985

Отец: Филиппов Сергей

Мать: (Швецова) Марина

Чита
Развод
Неизвестно

Муж: Данилов Андрей

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Виталий

Развод
Неизвестно

Муж: Каргин Виталий

Рождение ребёнка
18.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Виталий

Чита
Бракосочетание
17.10.2018

Муж: Данилов Андрей

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