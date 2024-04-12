Дроздова Таисия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашук Нина Васильевна
Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович
Смерть
Около 1960
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область