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Дроздова Таисия Михайловна

Место рождения

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1910

Муж: Дроздов Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашук Нина Васильевна

Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов Василий Гавриилович

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
Около 1960
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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