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Василий Семенов

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.01.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1826 ст.

Отец: Семен Тимофеев

Мать: Мавра Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
16.02.1846 ст.

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1849 ст.

Сын: Родион Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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