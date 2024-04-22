Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения07.01.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1826 ст.
Отец: Семен Тимофеев
Мать: Мавра Иванова
Раскольник
Рождение ребёнка
16.02.1846 ст.
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1849 ст.
Сын: Родион Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Григорьева
Смерть
Неизвестно