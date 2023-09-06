Кардаш Анастасия Тихоновна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Кардаш Анастасия Тихоновна

Автор
ИС
Смирнова И.

женский, родилась 1897

умерла 1968

Отец
Кардаш ТихонНеизвестно г.р.
Супруги
Питомец ЕмельянНеизвестно г.р.
Дети
Питомец Надежда Емельяновна1925 г.р.
Питомец Дора Емельяновна1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кардаш Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питомец Емельян

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Питомец Надежда Емельяновна

Отец ребёнка: Питомец Емельян

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Питомец Дора Емельяновна

Отец ребёнка: Питомец Емельян

Смерть
1968

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