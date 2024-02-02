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Ледян Михаил
Ледян Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ледян Семен
Мать
Ледян (Шах) Ирина
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1892
Отец:
Ледян Семен
Мать:
Ледян Ирина
Смерть
Неизвестно
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