Бирюков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1979
Отец: Бирюков Сергей
Мать: Бирюкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бирюкова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
05.02.2013
Сын: Бирюков Артем Александрович
Мать ребёнка: Бирюкова Вера Владимировна