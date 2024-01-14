Бирюков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1979

Отец: Бирюков Сергей

Мать: Бирюкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирюкова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
05.02.2013

Сын: Бирюков Артем Александрович

Мать ребёнка: Бирюкова Вера Владимировна

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