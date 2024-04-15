Товстенко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти29.07.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Товстенко Евдокия
Восприемник
20.08.1866 ст.
Андрей Венедиктович Кибиков
Восприемник
10.10.1867 ст.
Параскева Потаповна (Черненко) Карпенко
Восприемник
17.09.1869 ст.
Вера Потаповна (Чернышева) Ковалева
Смерть
29.07.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
31.07.1892 ст.
на отведенном кладбище