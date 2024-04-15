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Товстенко Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

29.07.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Товстенко Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Восприемник
20.08.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Венедиктович Кибиков
Восприемник
10.10.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Потаповна (Черненко) Карпенко
Восприемник
17.09.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Вера Потаповна (Чернышева) Ковалева
Смерть
29.07.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
31.07.1892 ст.
на отведенном кладбище
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