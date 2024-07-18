Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аграфена Павловна
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Аграфена Павловна
Отец ребёнка: Павел Борисович
Смерть
Неизвестно