Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Борисович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Павел Борисович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аграфена Павловна

Отец ребёнка: Павел Борисович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Павел Борисович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Аграфена Павловна

Отец ребёнка: Павел Борисович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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