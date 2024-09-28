Шургучинова (Тугова) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.09.2024
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тугов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шургучинова Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1978
Сын: Шургучинов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1979
Сын: Шургучинов Роман Сергеевич
Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.06.1983
Дочь: Низовцева (Шургучинова) Жанна Сергеевна
Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич
Смерть
28.09.2024