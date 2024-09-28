Шургучинова (Тугова) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шургучинова (Тугова) Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.09.2024

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тугов Фёдор Яковлевич

Мать: Тугова Просковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шургучинова Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
04.05.1978

Сын: Шургучинов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1979

Сын: Шургучинов Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.06.1983

Дочь: Низовцева (Шургучинова) Жанна Сергеевна

Отец ребёнка: Шургучинов Сергей Николаевич

Смерть
28.09.2024

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