Прасковья Ефимова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Ефим Никифоров1829 г.р.
Мать
Марфа Николаева1826 г.р.
Супруги
Тарас Максимов1853 г.р.
Дети
Михаил Тарасов02.11.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ефим Никифоров

Мать: Марфа Николаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Бракосочетание
24.09.1871

Муж: Тарас Максимов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.11.1873

Сын: Михаил Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Максимов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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