Прасковья Ефимова
женский, родилась 1848, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕфим Никифоров1829 г.р.
МатьМарфа Николаева1826 г.р.
Супруги
Тарас Максимов1853 г.р.
Дети
Михаил Тарасов02.11.1873 г.р.
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Рождение
1848
Отец: Ефим Никифоров
Мать: Марфа Николаева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.09.1871
Муж: Тарас Максимов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1873
Сын: Михаил Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Максимов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно