Субботин Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Виктория Антоновна
Мать ребёнка: Аланья Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Валерия Антоновна
Мать ребёнка: Аланья Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аланья Оксана