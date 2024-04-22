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Арефьев Константин Васильевич

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

01.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Арефьев Василий Иванов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
https://bessmertnybarak.ru/books/person/1950787
Рождение ребёнка
14.12.1898

Сын: Арефьев Степан Константинович

Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1903

Дочь: Арефьева Александра Константиновна

Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1905

Дочь: Арефьева Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1907

Дочь: Арефьева Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1908

Дочь: Арефьева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1211974
Рождение ребёнка
1917

Сын: Арефьев Николай Константинович

Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна

Арест
03.10.1937
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Место жительства
До 03.10.1937
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Осуждение
01.08.1938
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Наталья Васильевна

Смерть
01.09.1938
арестован 03.10.1937, осуждён 01.08.1938, мера наказания - расстрел 01.09.1938 Книга памяти Свердловской области. Том 1
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