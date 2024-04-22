Арефьев Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти01.09.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Арефьев Василий Иванов
https://bessmertnybarak.ru/books/person/1950787
Рождение ребёнка
14.12.1898
Сын: Арефьев Степан Константинович
Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1903
Дочь: Арефьева Александра Константиновна
Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1905
Дочь: Арефьева Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1907
Дочь: Арефьева Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
10.07.1908
Дочь: Арефьева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1211974
Рождение ребёнка
1917
Сын: Арефьев Николай Константинович
Мать ребёнка: Арефьева Наталья Васильевна
Арест
03.10.1937
Место жительства
До 03.10.1937
Осуждение
01.08.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1938
арестован 03.10.1937, осуждён 01.08.1938, мера наказания - расстрел 01.09.1938 Книга памяти Свердловской области. Том 1