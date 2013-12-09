Охорзина (Важенина) Людмила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охорзина (Важенина) Людмила Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1938

Дата смерти

09.12.2013

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938

Отец: Важенин Иван Гурьянович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охорзин Владимир Прокопьевич

Смерть
09.12.2013

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