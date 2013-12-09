Охорзина (Важенина) Людмила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1938
Дата смерти09.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938
Отец: Важенин Иван Гурьянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охорзин Владимир Прокопьевич
Смерть
09.12.2013