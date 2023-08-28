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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Сергей
с. Сергеевка Уватский район Тюменской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестор Сергеевич
Отец ребёнка: Белкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Белкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Белкин Сергей