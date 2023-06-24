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Ведяшев Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1983

Отец: Ведяшев Анатолий Владимирович

Мать: Ведяшева Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.03.2006

Сын: Ведяшев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
07.09.2009

Дочь: Ведяшева Елена Андреевна

Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.06.2018

Сын: Ведяшев Глеб Андреевич

Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
05.10.2021

Сын: Ведяшев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна

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