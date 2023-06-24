Ведяшев Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.2006
Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.09.2009
Дочь: Ведяшева Елена Андреевна
Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.06.2018
Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
05.10.2021
Мать ребёнка: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна