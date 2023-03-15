Фроликова (Чигирикова) Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова (Чигирикова) Ольга Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чигириков Антон Филипов

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1912

Муж: Фроликов Георгий Данилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1915

Дочь: Александра Георгиева

Отец ребёнка: Фроликов Георгий Данилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1918

Сын: Фроликов Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Фроликов Георгий Данилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Фроликов Георгий Данилов

Смерть
Неизвестно
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