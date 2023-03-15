Фроликова (Чигирикова) Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чигириков Антон Филипов
Бракосочетание
31.10.1912
Рождение ребёнка
15.05.1915
Дочь: Александра Георгиева
Отец ребёнка: Фроликов Георгий Данилов
Рождение ребёнка
23.10.1918
Сын: Фроликов Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Фроликов Георгий Данилов
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Фроликов Георгий Данилов
Смерть
Неизвестно