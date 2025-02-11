Татьяна Степанова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Аксинья Моисеева1815 г.р.
Отец
Степан Васильевич1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Степан Васильевич

Мать: Аксинья Моисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
Неизвестно

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