Татьяна Степанова
женский, родилась 1832, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАксинья Моисеева1815 г.р.
ОтецСтепан Васильевич1813 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Степан Васильевич
Мать: Аксинья Моисеева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно