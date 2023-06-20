Тельной борис дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1980
Сын: Тельной владимир борисович
Мать ребёнка: Тельная татьяна алексеевна
Рождение ребёнка
27.06.1983
Дочь: Тельная олеся борисовна
Мать ребёнка: Тельная татьяна алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельная олеся борисовна
Мать ребёнка: Тельная татьяна алексеевна