Тельной борис дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельной борис дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

мТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1980

Сын: Тельной владимир борисович

Мать ребёнка: Тельная татьяна алексеевна

Рождение ребёнка
27.06.1983

Дочь: Тельная олеся борисовна

Мать ребёнка: Тельная татьяна алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельная олеся борисовна

Мать ребёнка: Тельная татьяна алексеевна

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