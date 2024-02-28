Саксин Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саксина) Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Анна Гуреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гуреева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Саксин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Анна Гуреева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Саксина) Авдотья Николаевна (?)
Мать ребёнка: Анна Гуреева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Саксин Егор Николаев
Мать ребёнка: Анна Гуреева
Смерть
Неизвестно