Саксин Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксин Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саксина) Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Анна Гуреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гуреева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Саксин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Анна Гуреева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Саксина) Авдотья Николаевна (?)

Мать ребёнка: Анна Гуреева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Саксин Егор Николаев

Мать ребёнка: Анна Гуреева

Смерть
Неизвестно

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