Лазовская (Фоменко) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазовской Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лазовской Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазовской Александр Александрович
Отец ребёнка: Лазовской Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазовской Евгений Александр
Отец ребёнка: Лазовской Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазовской Александр