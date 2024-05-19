Лазовская (Фоменко) Ирина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазовская (Фоменко) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоменко Иван

Мать: Фоменко (Сухоносова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазовской Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лазовской Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазовской Александр Александрович

Отец ребёнка: Лазовской Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазовской Евгений Александр

Отец ребёнка: Лазовской Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазовской Александр

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