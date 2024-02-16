Лягина (Харитонова) Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягина (Харитонова) Фёкла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Степан

Мать: Харитонова Мария

Рождение ребёнка
12.11.1928

Дочь: Николаева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Лягин Дмитрий Тимофеевич

Богословка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Лягин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Лягин Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Лягин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Лягин Дмитрий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягин Дмитрий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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