Лягина (Харитонова) Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харитонов Степан
Мать: Харитонова Мария
Рождение ребёнка
12.11.1928
Дочь: Николаева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Лягин Дмитрий Тимофеевич
Богословка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1937
Отец ребёнка: Лягин Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Лягин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Лягин Дмитрий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно