Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Между 1830 и 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1831
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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