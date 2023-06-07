Фекла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиМежду 1830 и 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1831
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)