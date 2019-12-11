Бобков Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобков Иван Ильич

Бобков Иван Ильич

Место рождения

дер. Никольское, Чернский р-н, Тульская обл.

Дата рождения

1941

Дата смерти

11.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Бобков Илья Герасимович

Мать: Бобкова (Семенева) Надежда Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова (Зайцева) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Бобкова (Зайцева) Лидия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бобкова (Зайцева) Лидия Герасимовна

Смерть
11.12.2019
Подольск, Подольск, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.