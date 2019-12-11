Бобков Иван Ильич
Место рождениядер. Никольское, Чернский р-н, Тульская обл.
Дата рождения1941
Дата смерти11.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова (Зайцева) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бобкова (Зайцева) Лидия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бобкова (Зайцева) Лидия Герасимовна
Смерть
11.12.2019
Подольск, Подольск, Московская область