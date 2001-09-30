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Лаврик Вера Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1931

Дата смерти

30.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1931

Отец: Хабленко Иосиф Федорович

Мать: Хабленко Мелания Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврик Юрий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
18.11.1951

Дочь: Сулим Александра Павловна

Отец ребёнка: Лаврик Павел Степанович

Смерть
30.09.2001

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