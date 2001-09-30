Лаврик Вера Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1931
Дата смерти30.09.2001
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврик Юрий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
18.11.1951
Дочь: Сулим Александра Павловна
Отец ребёнка: Лаврик Павел Степанович
Смерть
30.09.2001