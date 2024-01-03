Ульяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Смерть
Неизвестно