Семанова (Кузнецова) Степанида Петровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти23.11.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1843 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 33 | Кол-во лет невесте: 18 | № 10 о венчании 3 февраля 1843 года крестьянина деревни Офролицкой Егора Федоровича Семанова, 33 года, православного вероисповедания, первым браком, с ... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1844 ст.
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 6 о рождении 2 февраля 1844 года сына Никифора у крестьянина деревни Офролицкой Егора Федоровича Семанова и законной жены его Стефаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещен 3 февраля ... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1846 ст.
Дочь: Семанова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 3 о рождении 30 января 1846 года дочери Анны у крестьянина деревни Офролицкой Егора Ивановича Семанова и законной жены его Степаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещена 31 января 18... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1847 ст.
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 27 о рождении 29 декабря 1847 года сына Василия у крестьянина деревни Офролицкой Егора Федоровича Семанова и законной жены его Степаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещен 29 декабр... Показать все
Место жительства
15.10.1850 ст.
Вид учета: 9-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 15 октября 1850 года (9-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Глинногорского сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Арханге... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1850 ст.
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 24 о рождении 25 октября 1850 года сына Дмитрия у крестьянина деревни Офролицкой Егора Федоровича Семанова и законной жены его Степаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещен 25 октябр... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1852 ст.
Дочь: Тяпнина (Семанова) Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 29 о рождении 14 октября 1852 года дочери Параскевы у крестьянина деревни Нифирицкой Егора Федоровича Семанова и законной жены его Степаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещена 14 о... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 7 о рождении 1 марта 1855 года сына Феодота у крестьянина деревни Офролицкой Егора Федоровича Семанова и законной жены его Степаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещен 1 марта 1855 ... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1856 ст.
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 30 о рождении 15 июля 1856 года сына Ильи у крестьянина деревни Офролицкой Егора Федоровича Семанова и законной жены его Стефаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещен 15 июля 1856 го... Показать все
Место жительства
20.05.1858 ст.
Вид учета: 10-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 20 мая 1858 года (10-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Емецкого сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской г... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1858 ст.
Сын: Семанов Дмитрий-2 Егорович
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 32 о рождении 25 октября 1858 года сына Дмитрия у крестьянина деревни Офролицкой Егора Федоровича Семанова и законной жены его Степаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещен 26 октябр... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1862 ст.
Дочь: Резвая (Семанова) Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Семанов Егор Федорович
№ 14 о рождении 29 апреля 1862 года дочери Ирины у крестьянина деревни Кривоносовской Егора Федоровича Семанова и законной жены его Стефаниды Петровны, оба православного вероисповедания. Крещена 30 ап... Показать все
Смерть
23.11.1883 ст.
Причина смерти: от старости | № 21 о смерти 23 ноября 1883 года крестьянской вдовы деревни Кривоносовской Степаниды Петровны Семановой, 59 лет, «от старости». Погребена 25 ноября 1883 года. ГААО. Ф.29... Показать все