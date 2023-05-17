Беломытцева Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беломытцева Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беломытцев Василий

Мать: Беломытцева Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
22.10.1958

Сын: Карпов Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.08.1961

Сын: Карпов Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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