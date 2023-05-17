Беломытцева Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беломытцев Василий
Рождение ребёнка
22.10.1958
Сын: Карпов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно