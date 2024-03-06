Тарбаев Матвей Сысоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти28.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Тарбаев Сысой Егорович
Мать: Тарбаева Татьяна
Рождение ребёнка
27.04.1879
Сын: Тарбаев Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Тарбаева Евфимия Александровна
Бракосочетание
18.01.1895 ст.
Акичкин Починок, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: Честнейшина Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Тарбаева Евгения Аполлосовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1912