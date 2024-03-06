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Тарбаев Матвей Сысоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

28.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Тарбаев Сысой Егорович

Мать: Тарбаева Татьяна

Рождение ребёнка
27.04.1879

Сын: Тарбаев Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Тарбаева Евфимия Александровна

Бракосочетание
18.01.1895 ст.

Жена: Тарбаева Евгения Аполлосовна

Акичкин Починок, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: Честнейшина Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Тарбаева Евгения Аполлосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарбаева Евфимия Александровна

Смерть
28.12.1912
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