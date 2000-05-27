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Выгузов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1920

Дата смерти

27.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1920

Отец: Выгузов Иван Иванович

Мать: Выгузова Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.01.1944

Дочь: Вьялицына Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Шубина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1956

Дочь: Выгузова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1959

Сын: Выгузов Александр Константинович

Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1959

Сын: Выгузов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна

Смерть
27.05.2000
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