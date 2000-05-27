Выгузов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1920
Дата смерти27.05.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1920
Отец: Выгузов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1944
Дочь: Вьялицына Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Шубина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
04.02.1956
Дочь: Выгузова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1959
Сын: Выгузов Александр Константинович
Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1959
Сын: Выгузов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Выгузова Людмила Васильевна
Смерть
27.05.2000