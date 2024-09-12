Зубарев Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубарев Игнатий Николаевич

Мать: Зубарева Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
04.12.1929

Дочь: Локотаева Алефтина Ивановна

Мать ребёнка: Зубарева Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
21.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
09.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
03.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Зоя Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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