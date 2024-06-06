(Герасимова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Герасимова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Новосидориха, Шатура, Московская область

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Герасимов Василий Калинников

Мать: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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