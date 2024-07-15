Бобошин Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Бобошин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бобошина Ефросиния
Мать ребёнка: Бобошина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.
Мать ребёнка: Бобошина Дарья Яковлевна
Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ДР отмечал по старому стилю метрика: https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/8493#54
Смерть
1958