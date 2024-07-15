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Бобошин Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бобошин Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бобошина Ефросиния

Мать ребёнка: Бобошина Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.

Сын: Бобошин Петр Максимович

Мать ребёнка: Бобошина Дарья Яковлевна

Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
ДР отмечал по старому стилю метрика: https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/8493#54
Смерть
1958

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