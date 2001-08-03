Пащенко (Ползикова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1920
Дата смерти03.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1956
Сын: Пащенко Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Пащенко Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пащенко Георгий
Смерть
03.08.2001
Похороны
Неизвестно
захарово