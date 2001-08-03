Пащенко (Ползикова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко (Ползикова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1920

Дата смерти

03.08.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1956

Сын: Пащенко Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Пащенко Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пащенко Георгий

Смерть
03.08.2001
Похороны
Неизвестно
захарово
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