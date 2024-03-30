Черевко (Ярмак) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевко (Ярмак) Гликерия Ивановна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

14.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1852

Отец: Ярмак Иван Михайлович

Мать: Ярмак Васса Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Черевко Савва Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1875

Сын: Черевко Даниил Саввич

Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1878

Сын: Черевко Леонтий Саввич

Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1881

Дочь: Козий Феодора Саввична

Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1884

Дочь: Черевко Евдокия Саввична

Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1888

Дочь: Черевко Дарья Саввична

Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1890

Сын: Черевко Сидор Саввич

Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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