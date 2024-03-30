Черевко (Ярмак) Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1852
Отец: Ярмак Иван Михайлович
Мать: Ярмак Васса Васильевна
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
09.12.1875
Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1878
Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1881
Дочь: Козий Феодора Саввична
Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1884
Дочь: Черевко Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1888
Дочь: Черевко Дарья Саввична
Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1890
Сын: Черевко Сидор Саввич
Отец ребёнка: Черевко Савва Иванович
Смерть
Неизвестно