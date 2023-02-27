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Рогозин Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Рогозин Илья Федорович

Мать: не указана

Место жительства
1761
Поданные скаски к переписи моэоруВеревкину от разных владелцовБелогородского дистрикат о подданых малоросиянах 1760-го и 761 годов | РГВИА, Ф.414, Оп.1, д.462 (1761)
Смерть
Неизвестно

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