Кряквина Ксения Казначеева
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Варвара Леонтьевна
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шестаков Архип Леонтьевич
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кряквин (рекрут С 1809) Гавриил Леонтьевич
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кряквин Лазарь Леонтьевич
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодосия Леонтьевна
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно