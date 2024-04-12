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Кряквина Ксения Казначеева

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Мать: Евдокия Харитоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Варвара Леонтьевна

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кряквин Потап Леонтьевич

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шестаков Архип Леонтьевич

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кряквин (рекрут С 1809) Гавриил Леонтьевич

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кряквин Лазарь Леонтьевич

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодосия Леонтьевна

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шестаков Фрол Леонтьевич

Отец ребёнка: Кряквин Леонтий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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